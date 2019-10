Pronostic Inter Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Des buts de chaque côté entre l’Inter et Dortmund

Le groupe F de la Ligue des Champions est certainement le plus relevé avec le FC Barcelone, le Slavia Prague, l'Inter et le Borussia Dortmund. Actuellement, aucune formation n'a pris un avantage décisif mais Dortmund et Barcelone sont en tête avec 4 points. Cette saison, l'Inter retrouve des couleurs sous la houlette d'Antonio Conte. En Serie A, lessont 2derrière la Juve et réalisent un très bon début de saison. En Ligue des Champions, les partenaires de Godin ont perdu des points à domicile face au Slavia (1-1) avant de perdre dans les dernières minutes face au Barca au Camp Nou (1-2) dans deux matchs au but. Les Intéristes ont livré ce soir-là une très grande prestation et peuvent s'estimer malheureux de ne pas avoir pris au moins un point. Conte peut compter sur un duo d'attaquants en feu composé du Romelu Lukaku et du taureau argentin Lautaro Martinez, exceptionnel depuis quelques matchs.

En face, le Borussia Dortmund n'est pas en reste et s'est rapproché de la tête de la Bundesliga suite à son succès obtenu face au leader Mönchenglagbach (1-0) ce week-end. En C1, les hommes de Favre ont livré un très bon match face au Barca et auraient mérité de s'imposer (0-0). Pour leur second match, les Marsupiaux se sont imposés à Prague (0-2). Si l'Inter possède de superbes attaquants, le Borussia tient la comparaison avec Sancho, Brandt et Hazard (Reus et Alcacer sont forfait). Ce match s'annonce plaisant et des buts sont à prévoir.