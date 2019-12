Pronostic Inter Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre l’Inter et la Barca !

L’affiche du mardi soir en Ligue des Champions oppose l’actuel leader de Serie A, l’Inter de Milan, au premier de Liga, le FC Barcelone. L’Inter revit depuis l’arrivée d’Antonio Conte. Le clubréalise une excellente saison et compte désormais 2 points d’avance sur la Juventus en tête du Calcio. Ce week-end, les Milanais auraient mérité mieux qu’un nul face à la Roma (0-0). Cette saison, les Intéristes ont perdu seulement à 3 reprises : une fois en Serie A face à la Juve, et 2 fois en Ligue des Champions à Dortmund (3-2, après avoir mené 2-0) et au Camp Nou (2-1). A l’aller, les Milanais avaient réussi une très belle prestation mais ont été puni par l’efficacité redoutable de Luis Suarez. L’Inter peut compter sur Lautaro Martinez, excellent cette saison. Son duo d’attaque avec Romelu Lukaku fonctionne à merveille et pourrait faire mal à la défense barcelonaise.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Barca va mieux et réalise de meilleures performances depuis quelques rencontres. Les Blaugranas ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale en s’imposant face à Dortmund (3-1) lors de la journée précédente. Même si Lionel Messi ne sera pas là (laissé au repos), le Barça disposera de nombreux talents offensifs comme Suarez, Fati, ou encore Griezmann qui semble plus en confiance depuis quelques matchs. Cette rencontre face à une équipe de l’Inter dans l’obligation de s’imposer s’annonce ouverte et nous voyons des buts de chaque côté comme à l'aller.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavec► Winamax double l'ensemble des cotes 1N2 sur les 16 matchs de C1 mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Inter Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !