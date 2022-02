Pronostic Inter AC Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter assomme la Serie A face à l'AC Milan

L’affiche de la journée en Italie nous offre samedi après-midi le traditionnel derby milanais, qui s’annonce bouillant entre deux formations qui luttent pour le titre. Impressionnant l’an passé, le club intériste a connu un été agité avec les départs importants de Conte, Hakimi ou Lukaku. Les dirigeants du clubont opéré judicieusement en attirant Simone Inzahghi et en recrutant des joueurs rompus aux joutes de la Serie A, comme Džeko ou Correa, qui sont venus s’ajouter au néophyte Dumfries. Lors de la trêve hivernale, l’Inter s’est attaché les services de l’excellent allemand Gosens en provenance de l’Atalanta, mais aussi plus surprenant de Felipe Caicedo, qui devrait jouer les doublures offensives. En difficulté au Genoa, l'international équatorien était en revanche très bon du côté de la Lazio où il côtoyait Correa. Impressionnante en Serie A, l’Inter n’a perdu qu’une seule rencontre face à la Lazio (3-1) dans un jour sans. Depuis ce revers, les Milanais ont retrouvé de leur superbe pour reprendre la tête du classement après avoir subi la domination de l'AC Milan et du Napoli lors des 1semaines. Pour son dernier match de Serie A, le club intériste a disposé difficilement de Venise (2-1) avec un but d’Edin Džeko en toute fin de rencontre. Ce but très important permet à l’Inter de compter 4 points d’avance sur un duo composé du Napoli et du Milan. Lautaro Martinez revient lui de la sélection argentine avec laquelle il a marqué sur chacun des deux matchs. Lautaro a marqué 11 buts en 15 matchs de Serie A cette saison. Impressionnant.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'AC Milan a connu plusieurs années galère avant de retrouver sa place parmi les meilleures équipes de la Botte. En effet, 2l’an passé, le club lombard est de nouveau dans le coup pour la conquête du. L’association entre le coach Stefano Pioli et le directeur sportif Paolo Maldini semble fonctionner à merveille. La politique de recrutement avec des jeunes à fort potentiel porte ses fruits, puisque les Leão, Hernández, Diaz ou Saelemakeers ont déjà montré un bel aperçu de leur talent. Pour encadrer ces pépites, les dirigeants rossoneri s’appuient sur les Giroud ou Ibrahimović. Très bon en début de saison, le Milan a affiché une légère baisse de vitesse lors des dernières journées avec une défaite face à la Spezia (1-2) et un nul contre la Juventus (0-0). Dans ce derby milanais, l’Inter semble disposer d’une force de frappe supérieure à celle du Milan, qui devrait lui permettre de s’imposer et de frapper un grand coup dans l’optique du Scudetto.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter – AC Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !