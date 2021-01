Pronostic Huesca Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Huesca – Betis Séville verrouillé

Promu cette saison, Huesca va essayer de ne pas redescendre directement en Segunda division, comme lors de sa première montée dans l'élite en 2018. Le club situé dans la communauté d'Aragon occupe actuellement la place de lanterne rouge de Liga. Cependant, les protégés de Michel sont toujours dans le coup pour le maintien, puisqu'ils ne comptent que 4 points de retard sur Valence, 17. Le club espagnol n'a remporté qu'une seule rencontre mais a aligné les matchs nuls, 9 lors des 17 premières journées. Cette accumulation de matchs sans vainqueur n'a pas permis à Huesca de sortir de la zone de relégation. Les rencontres des partenaires de l'ancien Fox de Leicester, Shinzi Okazaki, offrent peu de buts à domicile. En effet, depuis le départ de la saison, les matchs dans le stade El Alcoraz ont offert la faible moyenne d'1,6 buts par rencontre. Le week-end dernier, dans une rencontre déséquilibrée face au FC Barcelone, Huesca ne s'est incliné que sur le plus petit des scores (0-1) face à Messi et ses coéquipiers. L'attaquant espagnol Rafa Mir est le meilleur buteur du club avec seulement 3 réalisations. De son côté, le Betis Séville est l'une des déceptions de la saison. Le club entrainé par le chilien Manuel Pellegrini occupe la 11e place du classement, avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation. Le week-end dernier, Nabil Fekir a confirmé sa méforme actuelle en ratant un penalty dans le derby sévillan qui aurait pu offrir trois précieux points à sa formation (score final 1-1). Lors de cette rencontre, le Betis a déploré l'absence du vétéran Joaquin, du mexicain Guardado et de l'ancien barcelonais Martin Montoya, tous touchés par le Covid. Battus lors de leurs deux derniers déplacements, les Andalous arrivent à Huesca avec pour objectif de prendre au moins un point. Pour ce duel très serré entre une formation d'Huesca solide dans son antre et un Betis sur courant alternatif, on devrait voir « moins de 2,5 buts » dans le match, pari qui est passé lors de 7 des 8 matchs de Huesca à domicile.