Pronostic Huesca Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Duel déséquilibré entre Huesca et le Barca

Huesca, dernier de Liga, accueille le FC Barcelone dans le cadre de la 32journée de championnat. Avec 6 points de retard sur Valladolid (premier non relégable), la formation de Francisco Rodriguez peut toujours espérer se maintenir. Néanmoins, le club du Nord-Est de l'Espagne reste sur 5 matchs sans victoire. A l'aller au Camp Nou, Huesca avait subi une très lourde défaite (8-2).

Barcelone vient de s'imposer à Old Trafford face à Manchester United en quart de finale aller (1-0). Sur cette rencontre jouée contre Huesca l'entraîneur Valverde devrait logiquement effectuer un turnover en vue du retour face à Man U. Mais le coach catalan dispose d'un effectif riche qui lui permet d'aligner deux équipes compétitives. De plus, l'écart entre les 2 formations est tellement conséquent qu'il semble inconcevable de voir le Barca ne pas gagner chez la lanterne rouge pour pouvoir se concentrer uniquement sur la C1 lors de cette fin de saison. Pour ce match, nous voyons le Barca faire le job et ramener un succès d'Huesca.