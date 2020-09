Pronostic Huesca Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Atlético ambitieux à Huesca

Huesca accueille l'Atlético Madrid dans le cadre de la 4journée de Liga. Le club entraîné par Michel (l'ancien coach du Rayo Vallecano pas de l'OM) a retrouvé l'élite en remportant le championnat de 2division espagnole devant Cadix. Les partenaires du Japonais Okazaki ont disputé trois rencontres depuis le départ de ce nouvel exercice. Huesca a réalisé deux matchs nuls en déplacement, à Villarreal (1-1) et à Valence (1-1), pour une défaite à domicile face à l'autre promu, Cadix (0-2). Avec seulement 2 points de pris, Huesca doit enclencher la marche en avant.

En face, l'Atlético Madrid sort d'une saison de transition. L'été 2019 avait été marqué par le départ de joueurs historiques de l'ère Simeone, à savoir les Griezmann, Godin, Felipe Luis ou Juanfran. Troisième de la dernière Liga, l'Atletico a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par Leipzig. Mais le club a réalisé l'un des jolis coups du mercato en enrôlant Luis Suarez et s'avère ambitieux. Transféré en fin de semaine, l'Uruguayen s'est montré très bon pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Entré à la 70minute, l'ancien Barcelonais a inscrit un doublé, a délivré une passe décisive et a été tout proche d'obtenir un penalty. Sa performance est venue conclure un très bon match des Madrilènes face à Grenade (6-1), où les 2 autres attaquants se sont mis en valeur avec un but chacun pour Diego Costa et Joao Felix. En pleine forme, l'Atlético devrait décrocher un second succès chez le promu, Huesca.