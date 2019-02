Pronostic Huddersfield Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une 8e défaite de rang à domicile pour Huddersfield face à Wolverhampton !

Dernier de Premier League avec 14 points de retard, Huddersfield se sait quasiment condamné. Lors des 14 dernières journées de championnat, la formation de Jan Siewert a seulement décroché un match nul, sur la pelouse du 17, Cardiff (0-0). Plus mauvaise attaque (14 buts en 27 journées) et parmi les pires défenses (50 buts encaissés, 18) de Premier League, Huddersfield ne peut compter que sur un miracle. Lesrestent sur 7 défaites à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, Wolverhampton réussit un très bel exercice et se positionne à la 8place (ex-aequo avec Watford) juste derrière les 6 grosses écuries de Premier League. Le coach Santo Espirito réussit un excellent travail et s’appuie sur sa colonie portugaise : Moutinho, Neves, Patricio, Jota, Cavaleiro ou Costa. De plus, l’attaquant Raul Jimenez s’est parfaitement adapté au système deset affiche 10 réalisations au compteur. Vainqueur de 4 de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, Wolverhampton se comporte très bien en déplacement et reste sur 4 matchs sans défaite. Pour ce match, nous voyons lesprendre le dessus sur une formation d’Huddersfield quasiment reléguée.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Huddersfield Wolverhampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !