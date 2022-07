Pronostic Huddersfield Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Championship

Un choc entre Huddersfield et Burnley

Le Championship débute ce vendredi avec une très belle affiche entre Huddersfield, finaliste malheureux des barrages, et Burnley, relégué de Premier League. Lessont donc passés tout proches de la montée, s'inclinant à Wembley contre Nottingham Forrest (1-0) en finale. Huddersfield fait de nouveau partie des candidats à la montée lors de ce nouvel exercice. Les Terriers ont disputé plusieurs rencontres amicales sans se montrer réellement tranchants avec un bilan de 2 succès, 2 défaites et 1 nul. L'équipe entrainée par Danny Schofield a perdu plusieurs joueurs lors du mercato avec les départs notables de Lewis O'Brien et d'Harry Toffolo à Nottingham ou celui de Pipa à l'Olympiakos. En revanche, le club a attiré Connor Mahoney en provenance de Millwall, Nakayama du PEC Zwolle ou le milieu de terrain de Wimbledon Jack Rudoni.

En face, Burnley a longtemps pensé pouvoir se maintenir en Premier League mais a réalisé une très mauvaise dernière ligne droite avec trois revers et un nul lors des 4 dernières journées. Lesauraient même pu se sauver s'ils avaient remporté leur dernier match face à Newcastle. Sean Dyche, le mythique entraîneur de Burnley, n'avait pas survécu à la terrible méforme de son équipe du début de printemps et avait été remplacé par Mike Jackson. Cet été, les propriétaires des Clarets ont décidé de miser sur le belge Vincent Kompany qui sort d'une expérience mitigée à Anderlecht. L'ancien joueur de Manchester City a vu Burnley perdre certains de ses meilleurs éléments puisque les Pope, Mee, Tarkowski, Collins, ou Weghorst ont tous quitté le club. En revanche, le club du Nord de l'Angleterre a pour le moment conservé les Cornet, Barnes, Vydra, Rodriguez ou Cork, auxquels sont venus s'ajouter le portier Muric, le milieu Cullen ou Harwood-Bellis. Traditionnellement très solide derrière, Burnley semble le mieux armé dans ce choc face à Huddersfield et devrait au moins accrocher un nul.