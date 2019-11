Pronostic Hongrie Uruguay : Analyse, prono et cotes du match amical international

L'Uruguay bien plus armée que la Hongrie

Pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, la Hongrie espère en revanche valider son ticket pour l'Euro 2020. Les partenaires du buteur de Mayence Adam Szalai occupent, avec 1 match et 2 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, la 2ème place du groupe E. Ils n'ont ainsi pas leur sort entre les mains et ont un dernier match difficile à aborder au Pays de Galles mardi prochain. La sélection a alterné le bon et le moins bon dans ces éliminatoires mais reste sur 3 derniers matchs pas vraiment convaincants. La Hongrie s'est ainsi inclinée contre la Slovaquie (1-2) et en Croatie (3-0) avant de difficilement prendre le dessus, à la maison, sur l'Azerbaïdjan lors de la dernière journée (1-0).

Éliminée par l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2018, l'Uruguay a enchaîné par une Copa America l'été dernier. Après avoir bien abordé sa phase de groupes, terminée au 1er rang avec 7 points pris en 3 rencontres, la Celeste a chuté, en quart là encore, face à l'équipe surprise de cette édition 2019, le Pérou, finaliste malheureux. Depuis, l'équipe a aligné 4 matchs amicaux sans défaite (2 victoires et 2 matchs nuls). Pour ce rassemblement, le sélectionneur Oscar Tabarez peut compter sur ses joueurs phares, ce qui n'était pas le cas en octobre dernier. Ainsi, le gardien Muslera, les défenseurs Godin et Caceres, les milieux Torreira, Vecino et Betancur et surtout les attaquants Cavani et Suarez sont tous présents. Au complet, l'Uruguay a les atouts pour rendre compte de sa suprématie sur la Hongrie ce vendredi.