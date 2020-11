Pronostic Hongrie Serbie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Des buts de chaque côté entre la Hongrie et la Serbie

La Hongrie et la Serbie sont deux sélections qui jouaient pour une place à l'Euro en milieu de semaine et qui ont connu des résultats très différents. Les Hongrois, qui avaient battu la Bulgarie en demi-finale, recevaient l'Islande. Cette finale de barrage face aux Islandais a tenu toutes ses promesses. Menés rapidement sur une erreur de leur portier Gulacsi, les Hongrois ont renversé le match en quelques minutes en fin de match, avec une égalisation de Loïc Nego, le Français et ancien Nantais naturalisé puis un but décisif de Szoboszlai, nouvelle pépite d'un foot hongrois en progrès. En Ligue des Nations, la sélection hongroise se comporte aussi plutôt bien avec une victoire en ouverture face à la Turquie (0-1). Les partenaires de Szalai se sont ensuite inclinés face au favori du groupe, la Russie dans un match spectaculaire (2-3). Victorieux en Serbie sur une réalisation de Konyves, la Hongrie a ensuite partagé les points avec la Russie (0-0).

En face, la Serbie s'était elle imposée en Norvège en demi-finale de barrages (1-2 après prolongations) et s'était offert une place en finale face à l'Ecosse. Revenus au score à la dernière minute (1-1), les Serbes se sont ensuite inclinés lors des tirs aux buts face aux Ecossais, et ne participeront par conséquent pas à l'Euro. La sélection serbe possède d'excellents éléments avec les Mitrovic, Milinkovic-Savic, Tadic ou Kolarov, mais connait des difficultés dans l'expression collective. Très forts individuellement, les Serbes réussissent des coups grâce à leurs qualités techniques individuelles. Décevante au Mondial Russe, la Serbie est dernière de son groupe de Ligue des Nations avec deux nuls face à la Turquie et deux défaites contre la Russie et la Hongrie à l'aller. Comme lors des 5 derniers déplacements des Serbes, on devrait voir une rencontre avec des buts de chaque côté.