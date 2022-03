Pronostic Hongrie Serbie : Analyse, cotes et prono du match amical

Un Hongrie – Serbie avec des buts de chaque côté

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Présente lors du dernier championnat d’Europe, la Hongrie n’avait pas été épargnée par le tirage au sort puisqu’elle était tombée avec l’Allemagne, le Portugal et la France. Malgré cette poule hyper relevée, les Hongrois avaient montré d’excellentes dispositions en accrochant les champions du Monde français et les Allemands. La Hongrie n’a pas su surfer sur cette dynamique lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 en terminant en 4position de son groupe derrière l’Angleterre, la Pologne et l’Albanie. Les Magyars ont terminé cette campagne de qualification sur une bonne note en s’imposant en Pologne (1-2) mais les Polonais étaient alors assurés de leur place de dauphin dans ce groupe. Pour ce rassemblement, Marco Rossi s’appuie sur un groupe classique avec les Gulacsi, Nego, Lang, Orban, Nagy, Szoboszlai, Sallai et Szalai. En revanche, l’excellent défenseur de Fenerbahce Attila Szalai, blessé, manquera ce match face à la Serbie, tout comme le milieu de terrain Kleinheisler très bon lors de l’Euro.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Serbie a réussi une excellente campagne des éliminatoires puisqu’elle a remporté son groupe devant le Portugal. Les Serbes ont remporté la finale du groupe lors de la dernière journée au Portugal avec un but en fin de rencontre de l’inévitable Mitrovic. Meilleur buteur de sa sélection lors de ces éliminatoires avec 8 réalisations, l’attaquant serbe est en train de permettre à Fulham de retrouver l’élite en Angleterre (35 buts en 35 journées), seulement un an après l'avoir quitté. Pour se préparer pour le Mondial 2022, la Serbie lance sa campagne de matchs amicaux face à la Hongrie. Le sélectionneur Dragan Stojkovic a décidé d’appeler ses meilleurs éléments puisque les Mitrovic, Jovic, Tadic, Kostic, Grujic, Milinkovic-Savic ou Rajkovic ont tous été convoqués. Les Aigles disposent d’un potentiel offensif impressionnant qui leur ont permis de marquer lors de 11 des 12 dernières rencontres disputées. Ce match amical entre une Hongrie poussé par son bouillant public et une Serbie toujours fringante offensivement pourrait nous offrir une opposition agréable avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hongrie Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !