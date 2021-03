Pronostic Hongrie Pologne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Hongrie – Pologne avec des buts de chaque côté

La Hongrie a profité des barrages pour se qualifier pour l’Euro du mois de juin. En effet, les hommes de Marco Rossi ont dominé la Bulgarie (1-3) avant de renverser l’Islande en toute fin de rencontre (2-1) lors de la finale. Des buts du Franco-Hongrois Nego et Szoboszlai ont permis à la sélection hongroise de participer au prochain championnat d’Europe. Les Hongrois, présents en France en 2016, avaient raté le Mondial 2018 et vont tout faire pour sortir de ce groupe qui voit l’Angleterre et la Pologne comme favoris. En plein renouveau, la Hongrie a remporté son groupe de Ligue des nations devant la Russie, quart-de-finaliste du Mondial 2018, la Serbie et la Turquie. Pour ce rassemblement, Marco Rossi sera privé de la pépite du foot hongrois Dominik Szoboszlai, blessé depuis son arrivée à Leipzig. En revanche, cette sélection pourra compter sur d’autres très bons éléments comme Nagy, Orbán, Gulácsi ou Szalai.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Pologne a pour particularité de toujours faire le taf ces dernières années lors des qualifications, mais de se montrer décevante lors des grandes compétitions. En effet, la sélection polonaise s’appuie sur une excellente génération avec Lewandowski, Glik, Szczęsny, Krychowiak, Zieliński, Klich, Milik ou Piatek, mais ne connaît pas de performance significative, hormis un quart de finale à l’Euro 2016. En Ligue des nations, la Pologne a dû se contenter de la 3place de son groupe derrière l’Italie et les Pays-Bas. Avec Lewandowski, la sélection polonaise possède l’un des meilleurs buteurs européens. Entre une formation hongroise en pleine ascension et une Pologne souvent efficace en qualification, on devrait voir une affiche avec des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hongrie Pologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !