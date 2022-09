Pronostic Hongrie Italie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Hongrie résiste à l’Italie

Tombée dans un groupe relevé avec l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, la Hongrie est en train de réaliser un exploit. En effet, les hommes de Marco Rossi sont à 90 minutes de se qualifier pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Très solide lors de cette campagne, les Hongrois ont parfaitement négocié leurs oppositions face à ces grosses cylindrées. Les partenaires du Français de naissance Loïc Nego ont seulement perdu le match aller en Italie (2-1) et ont été très sérieux lors des autres rencontres avec un nul contre l'Allemagne à domicile (1-1) et des succès lors de la double confrontation face à l'Angleterre (1-0 et 0-4). En milieu de semaine, les Hongrois ont résisté à la forte domination allemande pour s'imposer sur l'une de leurs rares opportunités avec une très belle réalisation du capitaine Szalai (0-1). Désormais, la Hongrie a seulement besoin d'un point pour accrocher le Final 4. Pour cela, Rossi compte sur ses cadres à savoir les Szalai, Szoboszlai, Gulacsi, Nagy, Lang ou Schafer.

De son côté, l'Italie a remporté l'an passé le championnat d'Europe en Angleterre mais a depuis raté la qualification pour le Mondial 2022. Suite à cet échec, Roberto Mancini a été confirmé dans ses fonctions. Le sélectionneur transalpin cherche désormais à bâtir une équipe pour l'Euro 2024 et le Mondial 2026. Pas toujours régulière lors de cette Ligue des Nations, la Squadra Azzurra est toujours dans le coup pour se qualifier pour le Final 4. Les protégés de Roberto Mancini ont un objectif clair, s'imposer en Hongrie. Lors de son parcours, l'Italie s'est montré solide à domicile avec un nul face à l'Allemagne et des succès contre la Hongrie (2-1) et en fin de semaine face à l'Angleterre (1-0) sur une réalisation de Raspadori. En déplacement, la donne est plus compliquée avec un nul Outre-Manche et une large défaite en Allemagne (5-2). Au niveau de l'effectif, Mancini déplore l'absence de Verratti, et de nombreux autres joueurs mais peut s'appuyer sur les Jorginho, Bonucci ou Barella. Dans une Puskas Arena bouillante et après sa victoire en Allemagne, la Hongrie devrait résister à l'Italie pour accrocher au moins le point du nul qui lui permettrait de participer au Final 4.