Pronostic Hongrie Islande : Analyse, prono et cotes du barrage de l'Euro

La Hongrie dans le bon wagon face à l’Islande

Le vainqueur de cette confrontation entre la Hongrie et l’Islande évoluera dans le même groupe que la France, le Portugal et l’Allemagne lors du prochain Euro. Les Hongrois ont validé leur ticket pour cette finale des barrages en battant la Bulgarie (1-3) au tour précèdent. La sélection hongroise a manqué de peu la qualification directe pour le prochain Euro en s’inclinant lors de la dernière journée des éliminatoires face au Pays de Galles. En revanche, les partenaires de Gulacsi ont nettement mieux démarré en Ligue des Nations où ils se sont imposés en Turquie (0-1) grâce à un coup-France exceptionnel du prometteur Szoboszlai. Logiquement battue par la Russie (2-3) ensuite, la Hongrie s’est reprise face à la Serbie (0-1) avant d’aller chercher un nul en Russie (0-0). Pour ce match capital, le sélectionneur hongrois devrait pouvoir compter sur l’intégralité de son effectif et notamment sur les Gulacsi, Orban, Nagy, Szalai, Sallai ou Szoboszlai. Comme le prouve la présence de Ferencvaros en phase de poules de C1 et la victoire du MOL Fehervar face à Reims en Europa League, le football hongrois est en plein progrès.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Islande a réussi l’exploit de se qualifier pour les deux dernières grandes compétitions internationales, où ils ont plutôt bien figuré. Lors de l’Euro 2016, les Insulaires ont même atteint les quarts de finale mais se sont inclinés face à la France. Troisièmes de son groupe de qualification de l’Euro, derrière la France et la Turquie, les Islandais semblent en fin de cycle comme le montrent leur Mondial 2018 et leurs récents résultats avec 4 défaites en phase de groupe de Ligue des Nations face à l’Angleterre, le Danemark et la Belgique par deux fois. Pour se qualifier pour cette finale, les partenaires de Bjarnasson ont dominé la Roumanie (2-1) grâce à un doublé du joueur d’Everton, Sigurdsson. A domicile, la Hongrie devrait être en mesure de se qualifier face à une formation islandaise qui semble un peu sur le déclin.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Hongrie Islande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !