Pronostic Hongrie Irlande : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Hongrie enchaîne face à l’Irlande

Qualifiée pour ce championnat d'Europe suite à un match fou en finale des barrages face à l'Islande (2-1), la Hongrie est tombée dans le « groupe de la mort » avec la France, l'Allemagne et le Portugal. Sur la lancée de leur qualification, les Hongrois ont remporté leur groupe de Ligue des Nations devant des sélections comme la Russie, la Serbie ou la Turquie. En grande forme, la sélection hongroise a réussi d'excellents débuts dans les éliminatoires pour le Mondial en partageant les points avec la Pologne (3-3) avant de faire respecter la logique face à San Marin et Andorre. Pour son premier match de préparation pour l'Euro, la Hongrie s'est difficilement imposée face à Chypre sur une réalisation de Schafer. Dans cette sélection, on retrouve des éléments comme Gulacsi, Szalai, Orban ou Nagy. En revanche, le prometteur Dominik Szoboszlai, blessé, manquera l'Euro. Présente en France en 2016, l'Irlande s'était arrêtée en huitième de finale suite à leur défaite face aux Bleus. Depuis cette bonne performance, les Irlandais sont rentrés dans le rang et ont manqué le Mondial mais aussi ce nouvel Euro. La sélection irlandaise avait pourtant une dernière chance de qualification avec les barrages de la Ligue des Nations. Battue aux tirs aux buts par la Slovaquie, l'Irlande a confirmé ses difficultés actuelles. Pour ce rassemblement, Stephen Kenny peut compter sur les habituels Doherty, Egan, McClean, Hourihane, mais déplore les absences de Coleman, Randolph, Robinson ou Connolly, blessés. Victorieux de son match amical face à Andorre (4-1) en milieu de semaine, l'Irlande a mis fin à 12 rencontres sans la moindre victoire. En forme et à domicile à Budapest où elle jouera une partie de son Euro, la Hongrie devrait prendre le dessus sur une sélection irlandaise loin d'être convaincante ces dernières années et traditionnellement plus en difficultés à l'extérieur.