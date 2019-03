Pronostic Hongrie Croatie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Croatie va chercher un résultat en Hongrie

Présente lors du dernier Euro, la Hongrie s'était arrêtée en huitième de finale sur une lourde défaite concédée face à la Belgique. Depuis, la formation de Marco Rossi n'a pas réussi à accrocher le bon wagon pour le Mondial en Russie, devancée dans son groupe éliminatoires par le Portugal et la Suisse. Placée en Ligue des nations dans une poule avec la Finlande et la Grèce, la Hongrie s'est classée seconde, la faute à des résultats décevants en déplacement. A domicile, les partenaires de Dzsudzsak ont réalisé le sans faute avec trois victoires, mais ils avait perdu contre l'Australie, le Kazakhstan et l'Ecosse auparavant chez eux, en amical.

La Croatie, finaliste malheureux du dernier Mondial, a mis un peu de temps à digérer sa défaite en Russie. Le lourd revers concédé en Espagne et le triste match nul à domicile face à l'Angleterre ont été significatifs de cette phase de doute. Néanmoins, la formation au damier a montré qu'elle avait de la ressource en s'imposant ensuite face à l'Espagne, et en offrant une lutte de haute volée avec l'Angleterre à Wembley. Si Mandzukic n'est plus là, les Perisic, Brozovic, Kramaric, Rebic, Kovacic, Rakitic et le Ballon d'Or Modric sont bels et bien présents et ils ont battu l'Azerbaïdjan jeudi (2-1) pendant que la Hongrie chutait en Slovaquie (2-0). Avec son effectif de grande qualité, la Croatie devrait être en mesure de s'imposer en Hongrie.