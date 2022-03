Pronostic Honduras Mexique : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Mexique domine le Honduras

Lanterne rouge de cette poule CONCACAF, le Honduras est l'une des grandes déceptions des éliminatoires de cette zone. En effet, cette sélection avait disputé la Coupe du Monde 2014, où elle s'était retrouvée dans la poule de la France. Après avoir essuyé une terrible série de 7 défaites consécutives, le Honduras a montré de l'orgueil pour accrocher un nul au Panama dans la nuit de jeudi à vendredi (1-1). A deux journées de la fin, les Honduriens sont évidemment d'ores et déjà éliminés de la course au Mondial 2022.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le Qatar, le Mexique espère bien le voir en fin d'année. 3de cette poule, lesMexicains sont en bonne position mais ils ne doivent pas faiblir car ils n'ont que 3 points d'avance sur le Costa Rica, 4et barragiste, et 4 sur le Panama 5et premier virtuel éliminé. Jeudi, le Mexique a concédé le nul à domicile face aux Etats-Unis (0-0). En difficultés face aux autres équipes du Top 4, El Tri a en revanche souvent pris le max de points face aux mal classés. Le Mexique avait par exemple battu le Honduras 3-0 à l'aller, et devrait pouvoir réitérer ce genre de performance.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Honduras Mexique encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !