Pronostic Hoffenheim Werder Brême : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Hoffenheim et le Werder Brême dos à dos

La 9journée de Bundesliga ouvre avec une affiche intéressante entre deux formations qui jouent les places européennes : Hoffenheim reçoit le Werder Brême. Le TSG se trouve actuellement en 5position avec 2 points d’avance sur son adversaire du soir. Les hommes d’Andre Breitenreiter doivent leur bon classement à leur parcours à domicile où ils sont invaincus avec 3 victoires et un nul. Hoffenheim s’est imposé contre Bochum, Augsbourg et Mayence, pour un score de parité face à une formation de Fribourg qui partage la tête de la Bundesliga avec l’Union Berlin. En déplacement, le TSG a déjà connu des revers sur les terrains des 2 Borussia, Mönchengladbach et Dortmund. Le week-end dernier, les partenaires de Kramaric ont encore perdu des points sur la pelouse d'un Hertha Berlin mal classé (1-1), alors que le buteur croate avait ouvert le score (son 3e but en Bundesliga cette saison). Cette formation dispose de très bons éléments à l’image du Brésilien Angelino, du Français Nsoki, du buteur Kramaric donc ou des importants Dabbur et Baumgartner.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐de Bundesliga, le Werder Brême se comporte très bien pour un promu. Après avoir passé une saison en Bundesliga 2, le Werder est parvenu à retrouver l’élite. L’équipe entraînée par Ole Werner a lancé sa saison par trois matchs sans la moindre défaite avec des nuls contre Wolfsbourg et Stuttgart pour un succès renversant à Dortmund (2-3) avec 3 buts inscrits dans les arrêts de jeu. Depuis, le club de Brême a perdu à deux reprises face à l’Eintracht Francfort et Augsbourg. Le week-end dernier, les partenaires de Friedl ont livré un petit festival face au Borussia Mönchengladbach (5-1) avec notamment un doublé de Fullkrug, auteur de 7 buts depuis le début de saison. Contrairement à Hoffenheim, le Werder se montre très bon en déplacement où il est toujours invaincu avec 2 nuls et deux victoires. Entre une équipe d’Hoffenheim solide chez elle et une du Werder invaincue à l’extérieur, on pourrait voir les 2 équipes se neutraliser et se quitter sur un nul à très grosse cote.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hoffenheim Werder Brême détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !