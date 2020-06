Pronostic Hoffenheim Union Berlin : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Hoffenheim bat l'Union Berlin pour se rapprocher de la C3

Hoffenheim (7) pourrait être le grand gagnant de cette fin de saison chez les outsiders. Considéré quasiment perdu pour les places européennes sachant le nombre de blessés dans l'équipe (Kramaric, etc.) et les deux premiers mauvais résultats à la reprise (défaite contre le Herta Berlin 0-3, match nul contre la lanterne rouge Paderborn), Hoffenheim est tout de même parvenu à trouver des ressources dans le but de se qualifier pour l'Europe. Alors que l'équipe est à égalité de points avec Wolfsbourg (6e), que la 7e place occupée par Hoffenheim est désormais qualitative pour L'Europa League (grâce à l'affiche de la finale de Coupe), et que Fribourg (8e) affronte le Bayern en Bavière samedi, le club de Dietmar Hopp se dirige tout droit vers une qualification pour l'Europe. Cette nouvelle victoire contre Augsbourg (3-1), marquée par le doublé de Dabbur et par le retour de Kramaric en 2e mi-temps a du bien à Hoffenheim qui a tout de même gagné 3 des 5 derniers matchs.

En face, l'Union Berlin n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. Douzième avec 38 points à deux journées de la fin, le club de la capitale allemande restera dans l'élite une saison supplémentaire. Un maintien historique pour ce promu découvrant la Bundesliga, acquis grâce à deux très belles dernières victoires contre des concurrents directs. Après avoir surpris Cologne en déplacement (1-2), les coéquipiers de Sebastian Andersson ont enfoncé définitivement Paderborn (1-0) en milieu de semaine. L'Union jouera ce match en toute décontraction, les joueurs peu utilisés prendront sûrement place sur le terrain, tandis qu'Hoffenheim a impérativement besoin de cette victoire.