Pronostic Hoffenheim Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Match animé entre Hoffenheim et Stuttgart

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Hoffenheim Stuttgart :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Match important pour le maintien ce mardi en Bundesliga entre Hoffenheim et Stuttgart. 13du classement, Hoffenheim ne compte que 3 points d'avance sur le barragiste qui n'est autre que son adversaire du jour. Alors qu'Hoffe avait bien démarré sa saison, le club n'a pris qu'1 points sur les 6 dernières journées de championnat. Pour la reprise, Hoffenheim a logiquement chuté samedi sur la pelouse de l'Union Berlin (3-1) avec un but de l'international togolais Bebou, enfin de retour de blessure. Sur le banc ce week-end, Kramaric (3 buts) et le nouvel arrivant Dolberg (prêté par Nice après un échec à Séville) pourraient démarrer cette fois dans le 11.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Stuttgart a redémarré par un nul à domicile face à Mayence (1-1) qui ne l'arrange pas, malgré un but de l'ancien Rennais Guirassy (5 buts en 11 matchs de Bundesliga). En effet, le club a pris 12 de ses 15 points dans son stade, et coule donc à l'extérieur. Entre deux équipes malades et qui n'ont pas bien repris, on pourrait voir des buts être marqusé des deux côtés comme sur le premier match de reprise respectif des deux clubs. Les filets ont d'ailleurs tremblé des deux côtés sur les 5 derniers matchs d'Hoffenheim, et sur leurs deux duels de la saison dernière.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(294€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(384€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hoffenheim Stuttgart détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !