Pronostic Hoffenheim Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Hoffenheim enfonce Stuttgart

Cinquième de Bundesliga, Hoffenheim est toujours dans le coup pour décrocher une place dans le Top 4 puisqu'il compte le même nombre de points que Leipzig, 4. Les joueurs de Sebastian Hoeness ont pourtant connu un passage délicat avec 3 revers consécutifs concédés face à l'Union Berlin, Dortmund et Mayence, ainsi qu'une élimination de Coupe d'Allemagne entre mi-janvier et début février. En revanche, Hoffenheim a relevé la tête en remportant ses deux derniers matchs face à l'Arminia Bielefeld (2-0) et surtout sur la pelouse de Wolfsbourg (1-2) le week-end dernier. Menés au score contre les Loups qui revenaient bien, les partenaires de Rutter ont fait la différence en 2 minutes grâce à l'international espoirs danois Bruun Larsen et l'international croate Kramaric (4 buts chacun cette saison).

De son côté, Stuttgart n'est clairement pas au mieux avec l'avant-dernière place du classement. L'ancien club de Benjamin Pavard accuse 4 points de retard sur le Hertha Berlin, première formation non relégable, et pourrait retourner en Bundesliga 2. Stuttgart est sur une terrible série de 8 journées sans le moindre succès. La semaine passée, les protégés de Matarazzo se sont contentés d'un nul à domicile face au promu Bochum (1-1). En déplacement, Stuttgart souffre avec une seule victoire obtenue depuis l'entame de la saison, sur la pelouse de Wolfsbourg, et 2 défaites lors de ses 2 derniers déplacements. Lancé dans la course au Top 4, Hoffenheim devrait prendre le meilleur sur une équipe de Stuttgart relégable pour enchaîner une 3e victoire consécutive.