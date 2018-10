Pronostic Hoffenheim Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Manchester City dans l’obligation de s’imposer à Hoffenheim

Hoffenheim a mal préparé la rencontre face à Manchester City en s'inclinant, samedi, à domicile face au RB Leipzig (1-2) qui fait pourtant un début de saison décevant. En Ligue des Champions, les Allemands ont ramené un point de leur déplacement chez le Shakhtar Donetsk il y a 15 jours (2-2). Les partenaires de Kramaric ont mené presque toute la rencontre mais ont vu les Ukrainiens les rejoindre en fin de rencontre. Les hommes de Julian Nagelsmann connaissent un début de championnat très irrégulier (2 victoires, 1 nul et 3 défaites). Les rencontres de Hoffenheim sont très spectaculaires et offrent souvent de nombreux buts (plus de 3 buts par match de moyenne en Bundesliga), à l'image de la rencontre contre le Shakhtar (2-2).Manchester City a profité du nul entre Chelsea et Liverpool pour reprendre la tête de Premier League ce week-end. Les hommes de Guardiola réalisent un excellent début de championnat et ont seulement perdu des points sur le terrain de Wolverhampton (1-1). En Ligue des Champions en revanche, lesont connu une grosse désillusion contre un Olympique Lyonnais ultra-réaliste lors de la 1ère journée (défaite 2-1). Suffisants, les hommes de Guardiola étaient tombés face aux contre-attaques lyonnaise. Avec cette fois Agüero et Otamendi sans doute d'entrée, Man City arrive donc en Allemagne pour s'imposer et se relancer dans ce groupe. Les rencontres desoffrent également depuis le début de saison plus de 3 buts par rencontre de moyenne. Entre ces deux équipes offensives, nous voyons City s'imposer dans un match avec plus de 2 buts.