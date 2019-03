Pronostic Hoffenheim Leverkusen : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

1

Leverkusen va chercher un résultat à Hoffenheim

Match entre prétendants à l'Europe en ouverture de la 27journée de Bundesliga, entre Hoffenheim (l'une des formations les plus spectaculaires du championnat) et le Bayer Leverkusen. Eliminés de Champions League dans un groupe qui comptait notamment l'OL et Man City, les hommes de Nagelsmann sont 9à 4 points de leur adversaire du soir. Les partenaires de Kramaric restent sur deux victoires à domicile, mais c'était face à Nuremberg et Hanovre, soit les deux derniers du championnat. Face aux grosses écuries, Hoffenheim connaît de grosses difficultés dans son stade : défaites face à Leipzig, Francfort, contre le Bayern, et nuls face à Dortmund et Mönchengladbach. Ce constat s'applique également en Europe avec un nul concédé contre Lyon et des défaites face à Manchester City et Donestk.

De son côté, Leverkusen occupe la 6place de Bundesliga après avoir réalisé une très belle remontée au classement. En effet, l'arrivée de Peter Bosz cet hiver a relancé une formation du Bayer en difficulté. Depuis, les partenaires de la pépite Havertz ont effectué un rapprochement au général. Leverkusen reste sur une défaite à domicile face au Werder mais n'a perdu qu'1 seul de ses 6 derniers matchs joués à l'extérieur en Bundesliga et en Europa League (pour 1 défaite de peu à Dortmund). Pour ce match, nous voyons le Bayer venir à Hoffenheim avec pour objectif de prendre des points et accrocher au moins un nul face à une formation d'Hoffenheim en difficulté face aux bien classés.