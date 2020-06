Pronostic Hoffenheim Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Leipzig bat Hoffenheim pour se rapprocher de la C1

Irrégulière cette saison, la formation d’Hoffenheim peut néanmoins toujours espérer une place en coupe d'Europe. 7avec 42 points, la troupe du propriétaire Dietmar Hopp se retrouve au coude à coude avec Wolfsbourg et l’équipe surprise Fribourg dans la lutte à la 6place. Mais depuis les qualifications du Bayer Leverkusen et du Bayern Munich pour la finale de la coupe d’Allemagne en milieu de semaine, on sait que le détenteur de la 7place disputera également les barrages pour l’Europa League. Après une défaite en ouverture face au Herta (0-3) à la maison, Hoffenheim a enchaîné une série de 4 matchs sans défaite (2 victoires et 2 nuls).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leipzig est invaincu depuis le 25 janvier en Bundesliga mais les partenaires de Timo Werner manquent également de régularité dans leurs performances. A l’image de ce dernier match, à la maison, face à lanterne rouge Paderborn qui s’est soldé par un match nul (1-1) arraché dans les derniers instants par le promu. Depuis la reprise, la formation du Red Bull a concédé 3 matchs nuls à domicile pour 2 gros cartons infligé en déplacement sur les pelouses de Mayence (victoire 5-0) et de Cologne (victoire 4-2). Impeccable à l'extérieur depuis la reprise, Leipzig devrait pouvoir s'imposer face à Hoffenheim.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(144€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Hoffenheim Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !