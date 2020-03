Pronostic Hoffenheim Hertha Berlin : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Sans supporters, Hoffenheim peut se faire surprendre

Plutôt convaincant durant la 1partie de saison, Hoffenheim semble marquer le pas depuis quelques semaines et occupe aujourd'hui le 9rang de Bundesliga. Incapables de s'imposer lors des 5 dernières journées (3 défaites et 2 matchs nuls), les partenaires du buteur croate Kramaric n'avancent plus au classement et ils ont perdu leurs 2 derniers matchs disputés à la maison, contre Wolfsburg (2-3) et le Bayern Munich (0-6). Ce week-end, l'équipe ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters en raison du coronavirus. Ce huis clos pourrait un peu plus compliquer les affaires de Hoffenheim.

En face, le Hertha Berlin est actuellement 13de Bundesliga et compte 6 unités d'avance sur la zone de relégation. A la peine devant ses supporters, le club de la capitale montre en revanche de très belles dispositions hors de ses bases et affiche le 8bilan du championnat à l'extérieur. Encore plus consistants ces temps-ci, les coéquipiers du buteur polonais Piatek, arrivé cet hiver en provenance du Milan AC, n'ont perdu aucun de leurs 5 derniers déplacements (3 victoires et 2 matchs nuls). Dans ce match particulier disputé à huis clos, le Hertha Berlin a les atouts pour réaliser une belle opération en évitant la défaite.