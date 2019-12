Pronostic Hoffenheim Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match à buts entre Hoffenheim et Dortmund !

Qualifié pour la C1 la saison passée, Hoffenheim n'avait pas su assumer de jouer la compétition européenne, couplée avec la Bundesliga. Ne participant cette saison à une coupe d'Europe, l'équipe va mieux et se place à la 7e place du championnat, à 6 points de son adversaire du jour. Marchant par série cette saison, Hoffenheim avait connu un très mauvais début d'exercice, avant d'enchaîner 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues, puis 4 matchs sans victoire. Bonne nouvelle pour l'excellent buteur croate Kramaric et sa bande, le club est allé s'imposer cher l'Union Berlin en milieu de semaine (0-2) et veut maintenant réenchaîner.

En face, Dortmund est 4e de Bundesliga et va bien mieux. Les Marsupiaux restent sur 4 bons matchs, 3 victoires face à Berlin, Düsseldorf et Mayence, ainsi qu'un nul très spectaculaire mardi à domicile face au leader Leipzig (3-3). Les hommes de Lucien Favre ont scoré 12 buts sur leurs 3 derniers matchs. Entre deux équipes offensives, un match avec des buts marqués des deux côtés est très possible, comme cela a été le cas lors de 5 des 6 derniers matchs d'Hoffenheim et de 5 des 7 dernières rencontres de Dortmund.