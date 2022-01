Pronostic Hoffenheim Borussia Dortmund : Analyse, cotes et pronostic du match de Bundesliga

Hoffenheim résiste au Borussia Dortmund

La 20journée de Bundesliga nous offre une très belle affiche entre Hoffenheim et le Borussia Dortmund. En effet, ces deux clubs sont engagés dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Actuellement, les Marsupiaux occupent la 2place du classement avec 9 points d'avance sur Hoffenheim, 4. La formation dirigée par Sebastian Hoeness est l'une des surprises de la saison et devance des équipes comme Leipzig, le Borussia Mönchngladbach, Wolfsbourg ou l'Eintracht Francfort. Auteur d'une très bonne dernière ligne droite en 2021, Hoffenheim a connu un faux-pas le week-end dernier en s'inclinant sur la pelouse de l'Union Berlin (2-1). Ce revers ne doit pas faire oublier l'excellente série du TSG qui venait d'enchainer 5 victoires et 2 nuls. Cette équipe est solide à domicile où elle ne s'est inclinée qu'à une seule reprise face à Mayence en début de saison. Hoffenheim dispose d'un potentiel offensif très intéressant avec le Bebou, Rutter, Dabbur ou Kramaric. En face, le Borussia Dortmund est confortablement installé en 2position avec 6 points de retard sur le Bayern Munich, et 8 sur le Bayer Leverkusen. Après avoir fini l'année 2021 sur une défaite face au Hertha Berlin, les Marsupiaux ont effectué une très belle « remontada » face à l'Eintracht Francfort en remontant un handicap de deux buts lors des 20 dernières minutes de la rencontre. Ensuite, le BVB a confirmé son statut de meilleure équipe à domicile en dominant facilement Fribourg (5-1). A l'extérieur, les partenaires de Marco Reus sont nettement moins convaincants et l'ont une nouvelle fois démontré en Coupe d'Allemagne en s'inclinant face à St Pauli en milieu de semaine (2-1). Marco Rose avait pourtant aligné une équipe très compétitive. Costaud dans son stade, Hoffenheim pourrait ralentir le Borussia Dortmund en accrochant au moins un match nul.