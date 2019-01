Pronostic Hoffenheim Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre Hoffenheim et le Bayern !

La Bundesliga fait son retour ce week-end et nous offre une alléchante affiche entre Hoffenheim (7e) et le Bayern (2e) dès vendredi. La formation de Julian Nagelsmann pratique un jeu très agréable basé sur l'attaque. Cependant, son équipe n'a plus remporté de matchs en Bundesliga depuis la réception d'Augsbourg (10 novembre), soit 6 rencontres. Le coach allemand dispose d'un potentiel offensif très intéressant avec Belfodil, Demirbay, Szalai, Joelington et le buteur croate Kramaric. Performant offensivement, Hoffenheim se montre fébrile en défense. Ce constat est confirmé par la statistique suivante : 15 des 17 matchs de Bundesliga d'Hoffenheim ont offerts des buts pour chaque équipe. Le Bayern, après avoir connu un passage délicat, a fini 2018 par 5 victoires consécutives. Cette série a permis aux Bavarois de reprendre la 2e place du championnat. Dans une seconde partie de saison chargée et avec la perspective du huitième de finale face à Liverpool en Ligue des Champions, le Bayern va vouloir combler rapidement son retard sur Dortmund. A l'aller, le Bayern s'était imposé 3-1 contre Hoffenheim et espère en faire de même au retour. Pour cette rencontre entre deux formations aux potentiels offensifs impressionnants, nous partons sur le pari "Les deux équipes marquent".