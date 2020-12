Pronostic Hoffenheim Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre Hoffenheim et Augsbourg

Pour terminer la 10journée de Bundesliga, Hoffenheim reçoit Augsbourg. La formation entraînée par Sebastien Hoeness occupe à l'orée de cette journée la 13place du classement, avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Hoffenheim est engagé en Europa League et vient d'assurer sa place en seizième de finale en accrochant un nul chez l'Etoile Rouge de Belgrade. Bien parti avec deux victoires lors des 2 premières journées, Hoffenheim n'a plus remporté la moindre rencontre depuis son succès sur le Bayern (4-1). Le week-end dernier, les partenaires de Kramaric sont allés prendre un point sur la pelouse de Mayence, relégable, dans un autre match avec des buts des deux côtés.

De son côté, Augsbourg fait partie des agréables surprises de la Bundesliga. Les protégés d'Heiko Herrlich en occupent en effet la 8e place. A l'instar d'Hoffenheim, Augsbourg a bien lancé sa saison en s'imposant face à l'Union Berlin et le Borussia Dortmund. Depuis sa victoire sur les hommes de Lucien Favre, Augsbourg n'a pas remporté le moindre match. Solides, les partenaires de Rani Khedira (frère de Sami) restent sur deux matchs nuls à buts face au Borussia Mönchengladbach (1-1) et Fribourg (1-1). Pour ce match entre deux équipes en quête de victoire, qui marquent et encaissent pas mal, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 5 dernières rencontres d'Hoffenheim et 4 des 5 dernières rencontres de Mayence en Bundesliga.