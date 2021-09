Pronostic Hertha Berlin Greuther Furth : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Hertha Berlin enchaîne face à Greuther Furth

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Hertha Berlin – Greuther Furth chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Equipe historique de la Bundesliga, le Hertha Berlin a connu une saison dernière délicate. Passé proche de la relégation, les Berlinois ont au final décroché la 14place avec seulement deux points d’avance sur le 1relégable. Cette saison, le Hertha a remporté son match de Coupe face à une équipe de troisième division, Meppen, avec un but décisif en toute fin de rencontre inscrit par Selke (1-0). En Bundesliga, la formation berlinoise a enchaîné 3 défaites consécutives face au FC Cologne (3-1), Wolfsbourg (1-2) et le Bayern Munich (5-0). La semaine passée, le Hertha a finalement décroché son 1succès face au promu Bochum (1-3) avec un doublé de Serdar et la clôture du score par l’ancien Niçois Maolida, buteur pour sa première entrée en jeu avec sa nouvelle équipe. Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments comme les Tousart, Boyata, Belfodil ou Kevin-Prince Boateng. Actuellement, les importants joueurs offensifs que sont le Polonais Piatek, l’ancien Monégasque Jovetic et l’Allemand Selke sont tous blessés et indisponibles.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Greuther Furth a obtenu sa promotion en Bundesliga en finissant en 2position derrière Bochum. Après 10 saisons passées en Bundesliga 2, les Trèfles retrouvent l’élite du foot allemand. Ce retour est compliqué puisqu’après avoir perdu son match de Coupe d’Allemagne face à Babelsberg qui évolue dans des divisions régionales, Greuther Furth n’a pas non plus remporté le moindre match en championnat. En effet, les partenaires de Jetro Willems se sont inclinés contre Stuttgart (5-1), Mayence (3-0) et Wolfsbourg (0-2) pour un nul contre l’Arminia Bielefeld. Suite à ces résultats, le promu occupe déjà la dernière place de la Bundesliga. La victoire obtenue face à Bochum le week-end dernier a sans doute redonné de la confiance au Hertha qui pourrait enchaîner, à domicile, face à un autre promu qui connait de grandes difficultés dans ce départ de saison.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hertha Berlin Greuther Furth détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !