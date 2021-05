Pronostic Hertha Berlin Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Hertha Berlin pour sortir de la zone rouge face à Fribourg

Ce jeudi, le Hertha Berlin dispute l'un de ses 2 matchs en retard face à Fribourg. Dans cette dernière ligne droite de la saison, le Hertha Berlin n'est toujours pas sauvé et compte actuellement 2 points de retard sur le premier non relégable. Placé en quarantaine une partie du mois d'avril suite à plusieurs cas de Covid au sein de l'effectif, le club berlinois compte 2 points de retard sur le barragiste et 3 sur le 1non relégable. Auteur d'une saison décevante, la formation berlinoise avait pourtant consenti à de lourds investissements lors des derniers mercatos avec les arrivées de Guendouzi, Tousart, Khedira, Radonjic ou Piatek. Les derniers résultats ont montré une certaine amélioration avec 2 victoires face à Augsbourg et le Bayer Leverkusen, pour deux nuls contre l'Union Berlin et le Borussia Mönchengladbach, et une défaite à Dortmund. Le week-end dernier, les Berlinois ont pris un point sur la pelouse de Mayence (1-1) avec une réalisation de l'ancien Lyonnais Lucas Tousart. En face, Fribourg fait partie de ces formations qui ne jouent plus grand-chose dans cette fin de saison. En effet, les partenaires de Baptiste Santamaria sont calés en 9position avec un matelas de 12 points d'avance sur le premier relégable. Trop loin des places européennes, le club va une nouvelle fois devoir se contenter d'une place d'honneur. Fribourg reste sur une large victoire face à une formation de Schalke (4-0) déjà condamnée et sur un nul contre Hoffenheim (1-1). En déplacement, l'équipe entrainée par Streich reste sur trois revers consécutifs face à Mayence, le Borussia Mönchengladbach et l'Arminia Bielefeld, une série peu encourageante avant ce déplacement dans la capitale allemande. Déterminé à se sauver et ayant son destin entre ses mains, le Hertha devrait s'imposer face à une formation de Fribourg qui ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison.