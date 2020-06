Pronostic Hertha Berlin Eintracht Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Herta Berlin poursuit son excellente reprise face à l'Eintracht Francfort

Après les deux cadors de la Bundesliga, le Bayern et Dortmund, le Herta Berlin est probablement l'équipe qui fait la plus forte impression depuis la reprise de la Bundesliga. Alors dans une situation délicate en championnat (à portée des 3 derniers), le club de la capitale Allemande a successivement battu Hoffenheim (3-0), Union (4-0), Augsbourg (2-0) et fait un bon nul à Leipzig (2-2). Lors de la dernière journée, les partenaires du Belge Boyata ont fait bonne figure à Dortmund malgré cette courte défaite (0-1). Ce regain de forme à l'approche de la fin du championnat, permet à l'équipe entraîné par le bouillonnant Bruno Labbadia de se rapprocher des places européennes (à 5 points seulement).

En face, l'Eintracht Francfort est une équipe très irrégulière de ce championnat. Depuis la reprise, les partenaires du géant attaquant Bas Dost n'ont pas failli à leur réputation. Après des débuts compliquées face au Bayern (2-5) et Fribourg (3-3), Francfort à réagi chez Wolfsbourg (2-1) et au Werder Breme (3-0), avant de s'incliner maladroitement lors de la réception de Mayence le week-end passé (0-2). Onzième à 7 points du barragiste Düsseldorf, l'Eintracht devrait se sauver sans problème et n'a plus grand chose à jouer étant donner sa défaite mercredi chez le Bayern en demi-finale de coupe (2-1). Avec un objectif et une meilleure dynamique, le Hertha Berlin devrait pouvoir s'imposer dans ce match.