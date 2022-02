Pronostic Hertha Berlin Bochum : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Hertha Berlin se replace face à Bochum

L'affiche qui ouvre la 21journée de Bundesliga oppose deux formations qui luttent pour se maintenir, le Hertha Berlin et Bochum. En effet, la formation berlinoise se trouve en 13position avec seulement 3 points de plus qu'Augsbourg, premier relégable. L'équipe entrainée par le Turc Korkut est sur une série compliquée avec seulement 2 victoires lors des 11 dernières journées face à l'Arminia Bielefeld (2-0) et contre le Borussia Dortmund (3-2). Depuis le début d'année 2022, le Hertha s'est incliné en coupe contre l'Union Berlin (2-3) mais également face à Cologne (1-3) et le Bayern (1-4) en championnat, pour un nul contre Wolfsbourg (0-0). L'effectif berlinois est pourtant intéressant avec les Tousart, Belfodil, Boyata, Darida, Boateng ou Jovetic. L'ancien Monégasque est le meilleur buteur de cette équipe en Bundesliga avec 5 buts, tout comme le jeune Marco Richter. Avant ses 3 derniers revers à domicile face à des formations évoluant dans le haut de tableau, le club berlinois avait montré un visage intéressant à la maison (3 victoires et 2 nuls). Promu cette saison, Bochum est calé en milieu de tableau avec 5 points d'avance sur la zone de relégation, et 2 sur son adversaire du soir. La formation entraînée par Thomas Reis a connu un départ difficile mais a progressivement relevé la tête. En effet, le VFL a notamment profité de ses matchs à domicile où il a récolté 18 de ses 24 points pour remonter au classement. Pour débuter cette nouvelle année civile, Bochum s'est défait d'un Wolfsbourg en crise (1-0), avant de s'incliner à Mayence (1-0). Le VFL a ensuite pris sa revanche en coupe d'Allemagne en sortant facilement cette même équipe de Mayence (3-1) pour décrocher sa place en quart de finale face à Fribourg. Lors de la dernière journée, Bochum a été tenu en échec par le FC Cologne d'Anthony Modeste (2-2). Pour lancer cette 21journée, le Hertha devrait au moins accrocher un point face à Bochum avant-dernière équipe de Bundesliga en déplacement (2 victoires, 8 défaites).