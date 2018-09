Pronostic Hertha Berlin Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

1

Un choc prometteur en buts entre le Hertha et le Bayern

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Hertha Berlin – Bayern Munich chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Hertha Berlin pointe à la troisième place de la Bundesliga, à seulement 3 points du leader bavarois. Cette semaine, les hommes de Pal Dardai ont connu un coup d’arrêt en s’inclinant à Brême face au Werder, 2ème au classement (3-1). Le début de saison des Berlinois avait été excellent avec 3 victoires et 1 nul obtenu à Wolfsbourg (2-2). Le Hertha possède la deuxième meilleure attaque de Bundesliga, derrière le Bayern, avec 10 buts. Le coach hongrois compte sur son vétéran Ibisevic, buteur à 4 reprises depuis août et sur son milieu de terrain slovaque Ondrej Duda, 4 buts au compteur également. Les trois dernières journées ont mis en évidence une fragilité de l’arrière-garde du Hertha qui a encaissé 5 buts depuis la blessure de la pépite défensive Torunarigha.Face à l'Hertha Berlin se dresse ce vendredi soir le Bayern, leader de la Bundesliga. Cependant, après 7 victoires de suite toutes compétitions confondues, les Bavarois se sont fait surprendre par Augsbourg à l’Allianz Arena mardi (1-1). Les hommes de Niko Kovac auront donc à cœur de reprendre leur marche en avant face au Hertha Berlin. Meilleure attaque de Bundesliga avec 12 buts, les Bavarois se déplaceront à Berlin pour s’imposer et éloigner un candidat au podium. Cette rencontre devrait être spectaculaire entre deux formations qui ne ferment pas le jeu et qui sont les deux meilleures attaques de Bundesliga. Il serait logique de voir des buts de chaque côté.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec