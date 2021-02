Pronostic Hertha Berlin Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich, tranquille chez le Hertha Berlin

Le Bayern ouvre la 20journée de Bundesliga en se déplaçant à Berlin pour affronter le Hertha. Le club berlinois vit une saison compliquée, aux portes de la relégation. En effet, le Hertha pointe à la 15place, avec le même nombre de points que l'Arminia Bielefeld, première formation relégable. Les partenaires de Lucas Tousart sont sur une spirale négative avec un seul succès lors des 9 dernières journées. Cette terrible dynamique a poussé le club à se séparer de Bruno Labbadia pour le remplacer par Pal Dardai. Le Hongrois a connu une première difficile avec une lourde défaite à Francfort (3-1). Avant cela, le Hertha avait subi deux déconvenues face à Hoffenheim (0-3) et contre le Werder Brême (1-4). Le scénario de ces 2 rencontres fut identique puisque le Hertha a manqué à chaque fois un penalty en début de rencontre, qui aurait pu mettre les Berlinois sur de bons rails. En manque de réussite, le club allemand est passé à l'action durant le mercato en enrôlant le marseillais Radonjic et surtout l'expérimenté Sami Khedira, champion du monde 2014. Ces éléments viennent renforcer un effectif de qualité, qui compte déjà Tousart, Cunha, Guendouzi, Piatek, Boyata, Leckie ou Darida.

De son côté, le Bayern Munich continue son bonhomme de chemin. En effet, le club bavarois est en tête de la Bundesliga avec 7 points d'avance sur Leipzig, second, et 10 de plus que Wolfsbourg. Battus deux fois consécutivement par le Borussia Mönchengladbach en championnat (3-2) et par Holstein Kiel en Coupe en début d'année, les hommes de Flick ont repris leur marche en avant. Le Bayern vient de remporter ses 4 derniers matchs face à Fribourg (2-1), Augsbourg (0-1), Schalke (0-4) et Hoffenheim (4-1). Les résultats des deux dernières rencontres montrent que le Bayern est en train de passer la vitesse supérieure, de bon augure à 3 semaines de son 8finale de Ligue des Champions face à la Lazio. L'an passé, le club bavarois était venu s'imposer facilement à l'de Berlin (0-4) et devrait en faire de même face à une formation du Hertha, au plus mal.