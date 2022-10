Pronostic Hellas Vérone Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Udinese enchaîne face à Vérone

Pour clôturer la 8e journée de Serie A, le Hellas Vérone reçoit l’Udinese. La formation entrainée par Gabriele Cioffi se trouve actuellement en 17e position, avec un seul point d’avance sur la zone de relégation. Le Hellas a connu un calendrier assez chargé puisqu’il a déjà affronté le Napoli (défaite 2-5), l’Atalanta Bergame (0-1), la Lazio (2-0) et la Fiorentina (2-0). Les joueurs véronais ont seulement pris des points lors des nuls face à Bologne (1-1) et Empoli (1-1) mais aussi lors de leur unique victoire face à la Sampdoria (2-1). Pour peaufiner les réglages, le Hellas a disputé une rencontre amicale lors de la trêve internationale face aux slovènes de Koper pour un succès a priori peu significatif (2-0). Le meilleur buteur de cette formation est le français Thomas Henry (2 buts), passé notamment par Louvain et Venise.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Udinese est la sensation de ce début de saison en Italie. En effet, après 7 journées disputées, le club du Frioule se trouve en troisième position du classement avec un seul point de retard sur le duo de leaders composé par l’Atalanta et le Napoli. Ces résultats sont d’autant plus impressionnants que l’Udinese n’a pas été épargné par le calendrier avec des oppositions face au Milan AC, la Fiorentina, l’AS Roma, Sassuolo ou bien l’Inter. Battu par le champion en titrelors de la 1journée (4-2), les Frioulans se sont ensuite repris en enchaînant 5 victoires consécutives avec notamment de larges succès obtenus face à la Roma (4-0) et contre l’Inter (3-1) lors de la dernière journée. Les hommes forts de cette équipe sont le portugais Beto (4 buts) et le feu-follet espagnol Deulofeu. Impressionnant depuis plusieurs semaines, l’Udinese devrait surfer sur cette confiance pour ramener un résultat de Vérone.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Udinese encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !