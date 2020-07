Pronostic Hellas Vérone Spal : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Vérone termine sur une victoire à domicile face à la Spal

Promu cette saison, le Hellas Vérone a parfaitement tenu son rang dans l'élite. Les hommes du Croate Juric finissent dans la première partie de tableau, à la 9e place. Depuis que leur maintien est assuré, les partenaires d'Amrabat ont rencontré plus de difficultés avec trois défaites face à Brescia, la Roma et la Lazio. Le Hellas a surtout accumulé les matchs nuls lors des dernières journées (5 sur les 9 dernières rencontres). Lors de la dernière journée, les Véronais ont subi le réveil de Ciro Immobile et de la Lazio (1-5). Lanterne rouge de Serie A, la Spal évoluera en Serie B la saison prochaine. Sur les 10 matchs disputés depuis la reprise, les hommes de Di Biagio ont seulement pris des points lors de 2 rencontres, des nuls face au Milan et ce week-end contre le Torino. Plus mauvaise attaque de Serie A, la Spal est déjà tournée vers la saison prochaine. Le Hellas Vérone devrait, comme à l'aller, s'imposer face à la Spal et terminer sur une bonne note à domicile.