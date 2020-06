Pronostic Hellas Vérone Parme : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Match nul entre le Hellas Vérone et Parme

Neuvième de cette Serie A, l'Hellas Vérone réalise une très bonne saison 2019-20. Après une montée difficile l'année dernière (en barrages), les coéquipiers de Miguel Veloso ont pris confiance cette saison. A l'image de cette excellente forme. Le club de Vénétie reste sur 11 matchs sans défaite lors des 13 derniéres journées, avec notamment une victoire contre la Juve (2-1) et un nul contre la Lazio (0-0). Maintenu en Serie A l'année prochaine, et un peu trop éloigné des places européennes, l'Hellas reste sur une victoire contre Cagliari (1-0), une défaite face à Naples (0-2) et un nul à Sassuolo lors de la dernière journée dans un match avec des buts (3-3). L'Hellas est le roi des nuls en Serie (9 nuls en 28 journées).

En face, Parme est situé à la 8place, juste devant l'Hellas, à la faveur d'une différence de but légèrement favorable. Parme, à l'instar de Vérone, réalise une excellente saison. Se retrouver devant des équipes comme le Toro ou la Fiorentina doit être une grande satisfaction pour les dirigeants de l'ancienne équipe de Lilian Thuram. Après un nul (Toro) et une victoire contre le Genoa (4-1), les coéquipiers de Gervinho ont perdu à la maison contre l'Inter dans les dernières minutes (1-2). Entre deux équipes très proches l'une de l'autre, le match nul a une cote qui semble intéressante.