Pronostic Hellas Vérone Parme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Hellas Vérone enfonce Parme

Le Hellas Vérone est l’une des surprises de ces dernières saisons en Italie. En effet, les partenaires de Miguel Veloso ont terminé en 9position l’an passé et ont poursuivi sur leur lancée pour ce nouvel exercice. Le Hellas est de nouveau 9e à l'orée de cette journée avec 7 points de retard sur le Napoli, 6, mais avec 15 unités de plus que le premier relégable, Cagliari. Les Véronais ne devraient pas connaître de problème pour le maintien et jouent désormais libérés. Les hommes de Juric viennent cependant de s’incliner deux fois consécutivement en déplacement face à la Roma (3-1) et contre l’Udinese (2-0). Par contre, le Hellas reste sur deux succès à domicile dont un de prestige contre le Napoli (3-1). De plus, le club véronais reste sur 4 succès à domicile face à Parme en Serie A.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Parme vit une saison cauchemardesque avec une 19place, à 3 points du premier non relégable. Les partenaires de Gervinho sont sur une terrible série de 13 matchs sans la moindre victoire. Ces résultats sont surprenants au regard de la qualité de l’effectif des parmesans, qui comprend Bruno Alves, Gervinho, Kucka, Cornelius, Karamoh et les nouveaux arrivées Graziano Pelle et Joshua Zirkzee. Les joueurs de D’Aversa restent sur trois lourdes défaites sans avoir inscrit le moindre but. Le Hellas Vérone devrait s’imposer face à une formation de Parme, qui est en grosse galère.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Parme encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !