Pronostic Hellas Vérone Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples s'impose chez l'Hellas Vérone

de Serie A la saison passée, l'Hellas Vérone a en revanche perdu son coach Igor Tudor, parti à l'OM. Les Véronais ont également lâché deux buteurs : Caprari (12 buts) parti pour Monza et le fils Simeone (17 buts) qui a signé à... Naples. Ayant fait le choix de jouer peu de matchs amicaux, les ont mal démarré la nouvelle saison. Opposés à Bari la semaine passée pour leur entrée en lice en Coupe d'Italie, les Véronais sont déjà sortis de la compétition après leur grosse défaite à domicile face à cette équipe de Serie B (1-4). En face, Naples repart aussi pour un nouveau cycle. Ayant laissé parti ses historiques Insigne, Koulibaly et Mertens, le club napolitain a en revanche conserver son excellent entraîneur Luciano Spaletti qui a permis au club de retrouver le podium de la Serie A la saison passée et donc la Ligue des Champions cette année. Cet été, le Napoli a signé une préparation satisfaisante ponctuée de 3 victoires (Pérouse, Girona, Anaune) et 3 nuls (Adana Demirspor, Majorque et Espanyol). De quoi a priori pouvoir aller chercher la victoire ce lundi chez une équipe de l'Hellas Vérone qui semble avoir beaucoup perdu cet été.