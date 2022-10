Pronostic Hellas Vérone Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC sur sa lancée contre le Hellas Vérone

Le Hellas Vérone est en chantier. La direction n’a pas digéré la quatrième défaite de rang enregistrée le week-end dernier sur la pelouse de la Salernitana (2-1) et a décidé de remercier son entraîneur Gabriele Cioffi, arrivé cet été pour écrire l’après-Tudor. Le désormais ancien coach desles laissent à une préoccupante 18place, inévitable au vu des 6 défaites concédées sur les 9 premières journées de Serie A. Avant de subir la loi du club de Salerne, les Véronais ont entamé leur spirale négative en déplacement, chez la Lazio (2-0) et la Fiorentina (2-0), et l’ont prolongée devant l’Udinese (1-2). Avec une seule victoire dans la musette et 5 points au compteur, il y a urgence pour le Hellas qui a confié le poste d’entraineur à son ancien adjoint sous Igor Tudor, Salvatore Boccheti. Il aura la lourde tâche d'honorer sa première sur le banc contre le champion d'Italie.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Milan AC, candidat à sa propre succession en Serie A, se rend à Vérone après avoir concédé mardi contre Chelsea une frustrante défaite (0-2), la deuxième en l’espace d’une semaine face au club anglais (après un 3-0 à Londres) en Ligue des Champions. Bien qu’il soit troisième de sa poule, le champion d'Italie a encore toutes ses chances de voir les huitièmes de finale. Il assure en parallèle au sein des frontières italiennes. Vainqueur d’Empoli (1-3) pour sa première sortie en octobre, l’équipe d’Olivier Giroud a maté lors de la dernière journée à San Siro une Juventus (2-0) malade. Elle s’est emparée de la victoire à 6 reprises sur les 9 premières journées et se place au cinquième strapontin du classement, avec 3 points de retard sur le leader napolitain qui lui a infligé son unique défaite (1-2 le 18 septembre) pour le moment en championnat. Les Milanais devraient pouvoir enchaîner ce dimanche chez le relégable.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !