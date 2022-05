Pronostic Hellas Vérone Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC va chercher le titre à Sassuolo

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC Sassuolo :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le titre en Serie A se joue lors de cette ultime journée avec un Milan AC bien placé pour remporter un nouveau Scudetto, après plus de 10 ans d’attente. En effet, lesoccupent la tête du championnat avec deux points d’avance sur l’Inter. Milan doit seulement éviter la défaite à Sassuolo pour s’adjuger le titre. Les hommes de Stefano Pioli sont sur une excellente dynamique de 6 victoires consécutives. La semaine passée, les Milanais avaient un match compliqué à gérer face à l’Atalanta Bergame. Appliqués, les Lombards ont fait la différence en seconde période grâce à Leao et Hernandez (2-0). Dernièrement, le club milanais a remporté des victoires de champion, notamment au stade Olympique de Rome, avec un succès obtenu dans les arrêts de jeu sur un but de Tonali en grande forme. Solide, le Milan AC n’a plus concédé le moindre revers en Serie A depuis le 17 janvier. Pour ce déplacement crucial, Pioli déplore seulement l’absence de Simon Kjaer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sassuolo est calé dans le ventre mou du championnat. La formation de Maxime Lopez ne joue plus rien dans cette fin de saison et les résultats s’en font ressentir. En effet, les Nervoverdi avaient aligné 4 matchs sans la moindre victoire avant de se reprendre le week-end dernier face à Bologne (1-3) grâce à ses internationaux Berardi et Scamacca. Sassuolo joue le rôle d’arbitre lors de cette dernière journée et dispose des ressources pour gêner les Rossoneri. Les hommes de Dionisi s’étaient notamment imposés lors du match aller à San Siro (1-3). Très solide depuis le début de saison, le Milan AC devrait faire le taf à Sassulo.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Sassuolo encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !