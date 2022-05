Pronostic Hellas Vérone Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan enchaîne sur la pelouse de l'Hellas Vérone

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Hellas Vérone Milan AC chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Hellas Verone (9) ne joue pas grand chose en cette fin de saison. Même si le vainqueur de la Coupe d’Italie va débloquer une place pour la C3, l’Hellas est à 4 points de l’Atlanta Bergame et il faudrait un petit miracle pour voir ce groupe jouer l’Europe la saison prochaine. Dans la première partie du tableau avec 52 points, il ne manque pas grand chose à l’Hellas Verone pour venir jouer des coudes avec les top équipes. Pour l’heure, depuis ce revers à Milan contre l’Inter (0-2), l’Hellas a enchaîné avec deux victoires en déplacement à Bergame (1-2) et Cagliari (1-2), pour un match nul à la maison contre la Sampdoria (1-1). 3 matchs sans défaite donc, précédés d'une défaite face à l'autre équipe milanaise.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, 11 ans après son dernier titre en Italie (2011), l’AC Milan a l’opportunité de revenir se placer au sommet de la pyramide de la Série A. À 3 journées de la fin, la bande de Stefano Pioli (leader, 77 points) détient 2 points d’avance sur l’Inter (2, 75 points). Le suspens restera entier jusqu’à la 38et dernière journée, puisque les deux calendriers risquent de changer certaines choses. Milan n’a que des matchs compliqués. Après ce déplacement à Verone, les partenaires de Zlatan recevront l’Atlanta Bergame à Milan et se déplaceront à Sassuolo. Dominatrice face à la Viola il y a une semaine, il aura fallu attendre la 82minute de jeu et un but de Leão pour débloquer la rencontre (1-0), son 3succès consécutif en championnat. L'ancien Lillois forme un beau duo d'attaque avec Giroud (9 buts en Serie A et buteur sur la pelouse de la Lazio lors du dernier déplacement des Milanais).- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !