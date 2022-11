Pronostic Hellas Vérone Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus confirme face à Vérone

Auteur d’une saison dernière intéressante, le Hellas Vérone connait un exercice bien différent sans Igor Tudor. En effet, la formation véronaise végète à la dernière place du classement. Le bilan du Hellas est assez catastrophique puisqu’il n’a remporté qu’un seul match pour deux nuls. Lors des autres affiches, Vérone s’est systématiquement incliné. Pire défense de la Serie A, le Hellas reste sur 8 revers consécutifs dont la dernière en date sur la pelouse du promu, Monza (2-0). Lors de cette rencontre, le défenseur Magnani a été expulsé dès la 27minute et a précipité la défaite des siens. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme le Français Henry, ou le vétéran portugais Miguel Veloso.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Juventus a connu une entame de saison délicate avec notamment un parcours décevant en Ligue des Champions (troisième place de groupe derrière le Benfica et le PSG). En revanche, depuis quelques semaines, la Vieille Dame se montre convaincante en Serie A. En effet, lesrestent sur 4 victoires consécutives et sont remontés à la 5place à l'orée de cette journée. Le week-end dernier, les Turinois ont réalisé une très belle prestation face à l’Inter (2-0) en s’imposant grâce à des réalisations de Rabiot et du jeune Fagioli. Ce succès est d’autant plus impressionnant qu’il a été obtenu sans de nombreux éléments importants comme les Vlahovic, Pogba, Paredes, McKennie, Kean ou de Sciglio. Lors des 4 derniers succès obtenus, la Vieille Dame a signé 4 clean sheets (aucun but encaissé). Pour affronter le Hellas, Allegri devrait s’appuyer sur cette solidité défensive pour ramener un résultat de Vérone.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !