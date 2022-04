Pronostic Hellas Vérone Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Genoa tient tête à l'Hellas Vérone

Calé dans le ventre mou de la Serie A, l'Hellas Vérone ne joue plus grand-chose lors de cette fin de saison. En effet, les protégés d'Igor Tudor comptent 9 points de retard sur les places européennes et 20 d'avance sur la relégation et devrait finir en milieu de tableau. 10, l'Hellas a eu des résultats en dent de scie ces derniers temps. Les Véronais restent sur trois journées de Serie A sans la moindre victoire avec deux matchs nuls face à la Fiorentina (1-1) et Empoli (1-1), pour une défaite contre le Napoli (1-2). Depuis le début de saison, le Hellas peut compter sur un Giovanni Simeone au sommet de sa forme. Le joueur argentin a inscrit 15 buts et a également délivré 2 passes décisives.

En face, le Genoa semblait vouer à la Serie B lors de la 1partie de saison. Après avoir connu des échecs sous les ordres de Ballardini et de Shevchenko, la formation génoise est en train de se refaire une santé depuis que Blessin a repris le club. Depuis l'arrivée du coach allemand, le Genoa est invaincu avec notamment 7 matchs nuls d'affilée. Lors de la dernière journée, un but de Potranova a permis aux protégés de Blessin de décrocher une précieuse victoire. Ces trois points n'ont pas permis au Genoa de sortir de la zone rouge mais de se rapprocher de Cagliari qui ne compte plus que 3 points d'avance. Sur sa lancée, la bande à Blessin qui est invaincue depuis 8 matchs semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation de Vérone qui ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison.