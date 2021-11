Pronostic Hellas Vérone Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Des buts des deux côtés entre l'Hellas Vérone et Empoli

Le match entre l'Hellas Vérone et Empoli ce lundi s'annonce indécis quant à son issue, les deux équipes étant respectivement 10et 11avant les matchs de dimanche, et dans une dynamique assez similaire. En revanche, on devrait assister à des buts de chaque côté étant donné que les 5 derniers matchs de l'Hellas et 3 des dernières rencontres de l'Empoli ont vu les filets des deux équipes opposées trembler. Si l'on regarde sur toute la saison, les Véronais n'ont connu que 2 rencontres dans lesquelles une seule équipe a marqué. Ces deux équipes peuvent compter sur une belle force offensive. Chez les Véronnais, Giovanni Simeone (fils de Diego) confirme tout son potentiel cette saison avec déjà 9 buts inscrits en 10 rencontres, tandis que du côté du promu, c'est Pinamonti (4 buts en 11 matchs) et Di Francesco (3 buts en 8 matchs) qui se montrent le plus. On peut donc s'attendre ce lundi à voir un Hellas Vérone - Empoli agréable à regarder avec des buts des deux côtés.