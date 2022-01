Pronostic Hellas Vérone Bologne : Analyse, cotes et pronostic du match de Serie A

L'Hellas Vérone profite de la mauvaise passe de Bologne

Dans le cadre de la 23journée de Serie A, le Hellas Vérone reçoit Bologne. La formation véronaise est calée en milieu de tableau avec 14 points d'avance sur la relégation et 5 de retard sur les places européennes. Les hommes d'Igor Tudor réalisent un exercice intéressant et l'ont une nouvelle fois prouvé le week-end dernier en s'imposant avec la manière à Sassuolo (2-4). Porté par un Barak des grands soirs (auteur d'un triplé), Vérone a décroché une nouvelle victoire précieuse, qui met certainement le club à l'abri dans l'optique du maintien. Après avoir connu un coup de moins bien mi-décembre avec 3 revers consécutifs, le Hellas était reparti sur de bonnes bases en tenant tête à une Fiorentina (1-1) très forte cette saison. Ensuite, les protégés de Tudor s'étaient imposés sur la pelouse de la Spezia (1-2) sur un doublé de Caprari. Pas toujours régulier, le club véronais s'était ensuite fait surprendre sur son terrain par la Salernitana (1-2), lanterne rouge de Serie A. Vérone dispose d'un potentiel offensif conséquent avec Giovanni Simeone (12 buts), Barak (8) et Caprari (7). De son côté, rien ne va plus à Bologne qui accumule les défaites lors des dernières semaines. En début de semaine, les Bolonais se sont inclinés logiquement face à une formation napolitaine outrageusement dominatrice (0-2). Les récentes contre-performances des hommes de Sinisa Mihaljovic ont fait glisser le club en seconde partie de tableau à la 13place, avec cependant 11 points d'avance sur Cagliari, première équipe relégable. Le bilan des 6 dernières journées de Serie A est accablant avec 5 défaites pour une seule victoire sur la pelouse de Sassuolo (0-3). Sur cette période, Bologne n'a pas été épargné par les blessures ou la Covid, qui se sont répandues dans l'équipe. Face à une équipe bolonaise qui ne répond plus présent, Vérone devrait enchaîner une seconde victoire consécutive et mettre la pression sur les équipes qui jouent l'Europe.