Pronostic Heidenheim Wehen : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga 2

Des buts pour les deux équipes entre Heidenheim et Wehen

Vendredi, la 27journée de Bundesliga 2 (deuxième division allemande) démarre avec notamment ce match entre Heidenheim et Wehen. Comme souvent en Allemagne, on pourrait voir des buts entre ces deux équipes. 4du classement et visant donc la montée dans l'élite, Heidenheim a eu une reprise très compliquée, s'inclinant 3-0 chez le mal classé Bochum. Le club devra se reprendre dans son stade où il affiche un très beau bilan de 7 victoires, 4 nuls et 2 défaites, avec tout de même 22 buts inscrits en 13 rencontres.chezpeu importe si votre pari est gagnant ou perdant⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Wehen est seulement 16sur 18 de ce championnat, mais le barragiste peut clairement croire au maintien. Après avoir écrasé Osnabrück (2-6) à l'extérieur avant la pause forcée, le club vient de dominer à domicile une équipe du podium, Stuttgart (2-1), pour la reprise. Comme lors de ces deux matchs et face à une équipe d'Heidenheim qui se comporte très bien à la maison, notamment offensivement, on devrait logiquement voir une rencontre avec des buts des deux côtés.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Heidenheim Wehen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !