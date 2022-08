Pronostic Hapoel Beer Sheva Universitatea Craiova : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa Conférence

L'Hapol Beer Sheva confirme le renouveau du foot israélien face à Craiova

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Hapoel Beer Sheva Universitatea Craiova :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On l'avait déjà vu avec une sélection qui allait mieux, le foot israélien revient en forme. Le Maccabi Haïfa s'est qualifié mardi pour la phase de poules de Ligue des Champions, le Maccabi Tel-Aviv a battu Nice en Israël au match aller de ces éliminatoires, et l'Hapoel Beer Sheva est également en ballotage favorable après avoir tenu le nul 1-1 sur ce barrage aller face à l'Universitatea Craiova. Vainqueur de son match à domicile face à Nice il y a 2 ans en C3, l'Hapoel Beer Sheva a déjà passé 2 tours dans ces éliminatoires, en remportant ses 4 matchs face au Dinamo Minsk et contre Lugano. Il avait également remporté la SuperCoupe d'Israël face au Maccabi Haïfa.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Universitatea Craiova a donc concédé le nul à domicile à l'aller, et va désormais devoir affronter la belle ambiance que peuvent mettre les supporters israéliens. Auteur d'un début de saison moyen en championnat (2 victoires, 2 nuls et 1 défaite), le club roumain a passé ses 2 premiers tours préliminaires dans cette C4 face aux modestes Vilaznia et Zorya mais en ayant du mal à l'extérieur (nul en Albanie et défaite face aux Ukrainiens). A domicile, l'Hapoel Beer Sheva devrait pouvoir s'imposer.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(348€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hapoel Beer Sheva Universitatea Craiova détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !