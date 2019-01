Pronostic Hanovre Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Leipzig enfonce Hanovre !

La formation d'Hanovre occupe la 17place de Bundesliga (sur 18 équipes) et compte déjà 4 points de retard sur le premier non-relégable Augsbourg. Le week-end dernier, les hommes de Breitenreiter ont été sévèrement battus par le Borussia Dortmund (5-1). Hanovre reste sur une série de 8 matchs sans victoire : 6 défaites et 2 nuls. A domicile, Hanovre possède le pire bilan de Bundesliga avec seulement 7 points récoltés et 7 buts marqués (plus mauvaise attaque à la maison). Leipzig, de son côté, occupe la quatrième place de Bundesliga et sort d'une prestation aboutie à Düsseldorf (4-0). Ce succès a permis d'effacer la défaite face au leader le Borussia Dortmund. La formation de Rangnick possède avec Gladbach' la meilleure défense du championnat (18 buts encaissés). Leipzig peut compter sur un Youssef Poulsen en grande forme. Le Danois a inscrit un doublé face à Düsseldorf et porte son total de réalisations à 10. Poulsen forme avec Werner (11 buts) un duo efficace qui a inscrit 60% des buts de son équipe. Pour ce match, nous voyons Leipzig s'imposer et enfoncer Hanovre.